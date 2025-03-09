Ціна Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)
Поточна ціна Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) сьогодні становить 142.94 USD з ринковою капіталізацією $ 28.04M USD. Ціна WFRAGSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped fragSOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 340.40K USD
- зміна ціни Wrapped fragSOL протягом дня — -5.82%
- циркуляційна пропозиція – 196.25K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped fragSOL до USD становила $ -8.8424625263404.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped fragSOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped fragSOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped fragSOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -8.8424625263404
|-5.82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped fragSOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-5.82%
-1.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.
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