Сьогоднішня ціна Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Поточна ціна Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) сьогодні становить 142.94 USD з ринковою капіталізацією $ 28.04M USD. Ціна WFRAGSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped fragSOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 340.40K USD

- зміна ціни Wrapped fragSOL протягом дня — -5.82%

- циркуляційна пропозиція – 196.25K USD

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