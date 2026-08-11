Яка зараз ціна Wrapped FON?

Живуча ціна Wrapped FON (WFON) становить ₴59.4910996457040000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Wrapped FON позиціонується на ринку?

Наразі Wrapped FON займає #-- місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴445608827.72508981360000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу WFON?

Обсяг токенів у обігу WFON становить 7515852.836289264 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Wrapped FON за останню добу?

За останню добу Wrapped FON торгувався в діапазоні від ₴59.4910996457040000 (мінімум за 24 години) до ₴59.9317744578944000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Wrapped FON віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Wrapped FON досяг найвищого значення за всю історію — ₴67.4232462651312000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴48.9149041531344000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують WFON?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Wrapped FON?

Поточне зміщення ціни на -0.32% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Wrapped-Tokens,FONChain Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.