Сьогоднішня ціна Wrapped FOGO

Поточна ціна Wrapped FOGO (WFOGO) сьогодні становить $ 0,00914483, зі зміною 0,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WFOGO до USD становить $ 0,00914483 за WFOGO.

Wrapped FOGO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 91 918 742, з циркуляційною пропозицією у 10,04B WFOGO. Протягом останніх 24 годин WFOGO торгувався між $ 0,00890244 (мінімум) та $ 0,00942528 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02627776, тоді як історичний мінімум — $ 0,00786258.

У короткостроковій динаміці WFOGO змінився на -0,94% за останню годину та на +9,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 21,70K.

Ринкова інформація щодо Wrapped FOGO (WFOGO)

Ринкова капіталізація $ 91,92M$ 91,92M $ 91,92M Обсяг (за 24 год) $ 21,70K$ 21,70K $ 21,70K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91,92M$ 91,92M $ 91,92M Циркуляційне постачання 10,04B 10,04B 10,04B Загальна пропозиція 10 044 869 979,69118 10 044 869 979,69118 10 044 869 979,69118

Поточна ринкова капіталізація Wrapped FOGO — $ 91,92M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 21,70K. Циркуляційна пропозиція WFOGO — 10,04B, зі загальною пропозицією 10044869979.69118. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,92M.