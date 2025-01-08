Ціна Wrapped Flare (WFLR)
Поточна ціна Wrapped Flare (WFLR) сьогодні становить 0.02465271 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFLR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Flare:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 711.47K USD
- зміна ціни Wrapped Flare протягом дня — -7.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Flare до USD становила $ -0.00197755764959429.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Flare до USD становила $ -0.0051726365.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Flare до USD становила $ +0.0201975708.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Flare до USD становила $ +0.010255320957425936.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00197755764959429
|-7.42%
|30 днів
|$ -0.0051726365
|-20.98%
|60 днів
|$ +0.0201975708
|+81.93%
|90 днів
|$ +0.010255320957425936
|+71.23%
Останній аналіз цін Wrapped Flare: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
-7.42%
-5.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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