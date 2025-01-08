Сьогоднішня ціна Wrapped Flare (WFLR)

Поточна ціна Wrapped Flare (WFLR) сьогодні становить 0.02465271 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFLR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Flare:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 711.47K USD

- зміна ціни Wrapped Flare протягом дня — -7.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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