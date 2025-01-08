Сьогоднішня ціна Wrapped FIL (WFIL)

Поточна ціна Wrapped FIL (WFIL) сьогодні становить 5.33 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped FIL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.39K USD

- зміна ціни Wrapped FIL протягом дня — -10.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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