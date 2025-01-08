Ціна Wrapped FIL (WFIL)
Поточна ціна Wrapped FIL (WFIL) сьогодні становить 5.33 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped FIL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.39K USD
- зміна ціни Wrapped FIL протягом дня — -10.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped FIL до USD становила $ -0.640168512470003.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped FIL до USD становила $ -1.5682101890.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped FIL до USD становила $ +2.0860346130.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped FIL до USD становила $ +1.8055798171974948.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.640168512470003
|-10.72%
|30 днів
|$ -1.5682101890
|-29.42%
|60 днів
|$ +2.0860346130
|+39.14%
|90 днів
|$ +1.8055798171974948
|+51.23%
Останній аналіз цін Wrapped FIL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-10.72%
+7.92%
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