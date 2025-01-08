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Ціна Wrapped Fantom (WFTM)

USD

Графік ціни Wrapped Fantom (WFTM) в реальному часі

$0.674201
$0.674201$0.674201
-12.80%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped Fantom (WFTM)

Поточна ціна Wrapped Fantom (WFTM) сьогодні становить 0.674357 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Fantom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.97M USD
- зміна ціни Wrapped Fantom протягом дня — -12.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Wrapped Fantom (WFTM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Fantom до USD становила $ -0.0982325054299764.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Fantom до USD становила $ -0.3211289382.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Fantom до USD становила $ -0.0518007329.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Fantom до USD становила $ +0.0075795166927592.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0982325054299764-12.71%
30 днів$ -0.3211289382-47.62%
60 днів$ -0.0518007329-7.68%
90 днів$ +0.0075795166927592+1.14%

Аналіз цін Wrapped Fantom (WFTM)

Останній аналіз цін Wrapped Fantom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.672541
$ 0.672541$ 0.672541

$ 0.787462
$ 0.787462$ 0.787462

$ 3.47
$ 3.47$ 3.47

-0.38%

-12.71%

-0.16%

Ринкова інформація Wrapped Fantom (WFTM)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.97M
$ 3.97M$ 3.97M

0.00
0.00 0.00

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Ресурс Wrapped Fantom (WFTM)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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