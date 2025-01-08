Ціна Wrapped Fantom (WFTM)
Поточна ціна Wrapped Fantom (WFTM) сьогодні становить 0.674357 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Fantom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.97M USD
- зміна ціни Wrapped Fantom протягом дня — -12.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Fantom до USD становила $ -0.0982325054299764.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Fantom до USD становила $ -0.3211289382.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Fantom до USD становила $ -0.0518007329.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Fantom до USD становила $ +0.0075795166927592.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0982325054299764
|-12.71%
|30 днів
|$ -0.3211289382
|-47.62%
|60 днів
|$ -0.0518007329
|-7.68%
|90 днів
|$ +0.0075795166927592
|+1.14%
Останній аналіз цін Wrapped Fantom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-12.71%
-0.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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