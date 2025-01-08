Ціна Wrapped Ever (WEVER)
Поточна ціна Wrapped Ever (WEVER) сьогодні становить 0.01848788 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEVER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Ever:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.06K USD
- зміна ціни Wrapped Ever протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Ever до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Ever до USD становила $ -0.0050349596.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Ever до USD становила $ -0.0036414652.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Ever до USD становила $ -0.01647971673526287.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.12%
|30 днів
|$ -0.0050349596
|-27.23%
|60 днів
|$ -0.0036414652
|-19.69%
|90 днів
|$ -0.01647971673526287
|-47.12%
Останній аналіз цін Wrapped Ever: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
+0.12%
-3.34%
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