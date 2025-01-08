Ціна Wrapped ETHW (WETHW)
Поточна ціна Wrapped ETHW (WETHW) сьогодні становить 3.13 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WETHW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped ETHW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.51 USD
- зміна ціни Wrapped ETHW протягом дня — -11.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped ETHW до USD становила $ -0.415518259426528.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped ETHW до USD становила $ -1.1772330640.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped ETHW до USD становила $ -0.1392549520.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped ETHW до USD становила $ -0.2817167328795115.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.415518259426528
|-11.72%
|30 днів
|$ -1.1772330640
|-37.61%
|60 днів
|$ -0.1392549520
|-4.44%
|90 днів
|$ -0.2817167328795115
|-8.25%
Останній аналіз цін Wrapped ETHW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-11.72%
-6.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped Ethereum Proof of Work token
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