Сьогоднішня ціна Wrapped ETHW (WETHW)

Поточна ціна Wrapped ETHW (WETHW) сьогодні становить 3.13 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WETHW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped ETHW:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.51 USD

- зміна ціни Wrapped ETHW протягом дня — -11.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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