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Ціна Wrapped ETHW (WETHW)

USD

Графік ціни Wrapped ETHW (WETHW) в реальному часі

$3.13
$3.13$3.13
-11.70%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped ETHW (WETHW)

Поточна ціна Wrapped ETHW (WETHW) сьогодні становить 3.13 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WETHW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped ETHW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.51 USD
- зміна ціни Wrapped ETHW протягом дня — -11.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Wrapped ETHW (WETHW) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped ETHW до USD становила $ -0.415518259426528.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped ETHW до USD становила $ -1.1772330640.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped ETHW до USD становила $ -0.1392549520.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped ETHW до USD становила $ -0.2817167328795115.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.415518259426528-11.72%
30 днів$ -1.1772330640-37.61%
60 днів$ -0.1392549520-4.44%
90 днів$ -0.2817167328795115-8.25%

Аналіз цін Wrapped ETHW (WETHW)

Останній аналіз цін Wrapped ETHW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 3.1
$ 3.1$ 3.1

$ 3.67
$ 3.67$ 3.67

$ 19.42
$ 19.42$ 19.42

+0.04%

-11.72%

-6.25%

Ринкова інформація Wrapped ETHW (WETHW)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 166.51
$ 166.51$ 166.51

0.00
0.00 0.00

Що таке Wrapped ETHW ( WETHW)

Wrapped Ethereum Proof of Work token

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Ресурс Wrapped ETHW (WETHW)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

WETHW до місцевих валют

1 WETHW до AUD
A$5.008
1 WETHW до GBP
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1 WETHW до EUR
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1 WETHW до USD
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1 WETHW до MYR
RM14.0537
1 WETHW до TRY
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1 WETHW до JPY
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1 WETHW до INR
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1 WETHW до IDR
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1 WETHW до PHP
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1 WETHW до EGP
￡E.158.5345
1 WETHW до BRL
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1 WETHW до CAD
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1 WETHW до NGN
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1 WETHW до UAH
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1 WETHW до VES
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