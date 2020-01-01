Токеноміка Wrapped ETC (WETC) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped ETC (WETC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped ETC (WETC) Wrapped Ether (WETC) is a tokenized version of Ethereum Classic's ETC asset. This is an ERC20 tokenized version of ETC for swapping ETC with other ERC20 tokens in the ETC Swap protocol and other DeFi protocols on EthereumClassic.com. WETC is an open source, non-custodial contract that has been audited and running for many years. Офіційний вебсайт: https://wrappedether.org Whitepaper: https://github.com/wrappedether/canonical-wetc Купити WETC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped ETC (WETC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped ETC (WETC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 4,13K $ 4,13K $ 4,13K Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 71,28K $ 71,28K $ 71,28K Історичний максимум: $ 1 559,11 $ 1 559,11 $ 1 559,11 Історичний мінімум: $ 13,68 $ 13,68 $ 13,68 Поточна ціна: $ 17,26 $ 17,26 $ 17,26 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped ETC (WETC)

Токеноміка Wrapped ETC (WETC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped ETC (WETC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WETC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WETC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WETC, досліджуйте ціну токена WETC в реальному часі!

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