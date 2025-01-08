Ціна Wrapped ETC (WETC)
Поточна ціна Wrapped ETC (WETC) сьогодні становить 27.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WETC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped ETC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.79 USD
- зміна ціни Wrapped ETC протягом дня — -4.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WETC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WETC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped ETC до USD становила $ -1.4118491256689.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped ETC до USD становила $ -6.5313048510.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped ETC до USD становила $ +9.0223193730.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped ETC до USD становила $ +8.753063277544362.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.4118491256689
|-4.96%
|30 днів
|$ -6.5313048510
|-24.16%
|60 днів
|$ +9.0223193730
|+33.38%
|90 днів
|$ +8.753063277544362
|+47.89%
Останній аналіз цін Wrapped ETC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.96%
+8.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped Ether (WETC) is a tokenized version of Ethereum Classic's ETC asset. This is an ERC20 tokenized version of ETC for swapping ETC with other ERC20 tokens in the ETC Swap protocol and other DeFi protocols on EthereumClassic.com. WETC is an open source, non-custodial contract that has been audited and running for many years.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WETC до AUD
A$43.248
|1 WETC до GBP
￡21.624
|1 WETC до EUR
€25.9488
|1 WETC до USD
$27.03
|1 WETC до MYR
RM121.3647
|1 WETC до TRY
₺955.2402
|1 WETC до JPY
¥4,275.3351
|1 WETC до RUB
₽2,898.9675
|1 WETC до INR
₹2,319.4443
|1 WETC до IDR
Rp435,967.6809
|1 WETC до PHP
₱1,577.7411
|1 WETC до EGP
￡E.1,369.0695
|1 WETC до BRL
R$164.883
|1 WETC до CAD
C$38.6529
|1 WETC до BDT
৳3,292.254
|1 WETC до NGN
₦41,777.2977
|1 WETC до UAH
₴1,149.8562
|1 WETC до VES
Bs1,432.59
|1 WETC до PKR
Rs7,575.4278
|1 WETC до KZT
₸14,369.9589
|1 WETC до THB
฿934.6974
|1 WETC до TWD
NT$888.2058
|1 WETC до CHF
Fr24.327
|1 WETC до HKD
HK$210.0231
|1 WETC до MAD
.د.م271.9218