Сьогоднішня ціна Wrapped ETC (WETC)

Поточна ціна Wrapped ETC (WETC) сьогодні становить 27.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WETC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped ETC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.79 USD

- зміна ціни Wrapped ETC протягом дня — -4.96%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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