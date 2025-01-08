Ціна Wrapped EOS (WEOS)
Поточна ціна Wrapped EOS (WEOS) сьогодні становить 4.99 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped EOS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.64K USD
- зміна ціни Wrapped EOS протягом дня — -1.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped EOS до USD становила $ -0.068348087776038.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped EOS до USD становила $ -0.1698985220.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped EOS до USD становила $ +1.4315032560.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped EOS до USD становила $ +1.8429027256870036.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.068348087776038
|-1.35%
|30 днів
|$ -0.1698985220
|-3.40%
|60 днів
|$ +1.4315032560
|+28.69%
|90 днів
|$ +1.8429027256870036
|+58.56%
Останній аналіз цін Wrapped EOS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-1.35%
+3.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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