Токеноміка Wrapped Energi (WNRG) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped Energi (WNRG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped Energi (WNRG) Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future. Офіційний вебсайт: https://www.energi.world/ Купити WNRG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped Energi (WNRG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped Energi (WNRG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 536,48K $ 536,48K $ 536,48K Загальна пропозиція: $ 13,20M $ 13,20M $ 13,20M Циркуляційна пропозиція: $ 13,20M $ 13,20M $ 13,20M FDV (повністю розведена вартість): $ 536,48K $ 536,48K $ 536,48K Історичний максимум: $ 1,57 $ 1,57 $ 1,57 Історичний мінімум: $ 0,02340507 $ 0,02340507 $ 0,02340507 Поточна ціна: $ 0,04062999 $ 0,04062999 $ 0,04062999 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped Energi (WNRG)

Токеноміка Wrapped Energi (WNRG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped Energi (WNRG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WNRG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WNRG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WNRG, досліджуйте ціну токена WNRG в реальному часі!

Прогноз ціни WNRG Хочете знати, куди рухається WNRG? Наша сторінка прогнозу ціни WNRG поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена WNRG зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!