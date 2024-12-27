Ціна Wrapped Energi (WNRG)
Поточна ціна Wrapped Energi (WNRG) сьогодні становить 0.056302 USD з ринковою капіталізацією $ 722.73K USD. Ціна WNRG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Energi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.82K USD
- зміна ціни Wrapped Energi протягом дня — -0.80%
- циркуляційна пропозиція – 12.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Energi до USD становила $ -0.00045853146178527.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Energi до USD становила $ -0.0060041916.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Energi до USD становила $ +0.0035131490.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Energi до USD становила $ -0.01444289065859.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00045853146178527
|-0.80%
|30 днів
|$ -0.0060041916
|-10.66%
|60 днів
|$ +0.0035131490
|+6.24%
|90 днів
|$ -0.01444289065859
|-20.41%
Останній аналіз цін Wrapped Energi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-0.80%
-8.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.
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