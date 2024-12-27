Сьогоднішня ціна Wrapped Energi (WNRG)

Поточна ціна Wrapped Energi (WNRG) сьогодні становить 0.056302 USD з ринковою капіталізацією $ 722.73K USD. Ціна WNRG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Energi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.82K USD

- зміна ціни Wrapped Energi протягом дня — -0.80%

- циркуляційна пропозиція – 12.84M USD

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