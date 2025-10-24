Інформація щодо ціни Wrapped Elephant (WELEPHANT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00511524 $ 0,00511524 $ 0,00511524 Мін. за 24 год $ 0,00538384 $ 0,00538384 $ 0,00538384 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00511524$ 0,00511524 $ 0,00511524 Макс. за 24 год $ 0,00538384$ 0,00538384 $ 0,00538384 Рекордний максимум $ 0,00642276$ 0,00642276 $ 0,00642276 Найнижча ціна $ 0,00465357$ 0,00465357 $ 0,00465357 Зміна ціни (за 1 год) -0,81% Зміна ціни (1 дн.) +1,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,99%

Актуальна ціна Wrapped Elephant (WELEPHANT) становить $0,00526636. За останні 24 години WELEPHANT торгувався між мінімумом у $ 0,00511524 і максимумом у $ 0,00538384, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WELEPHANT становить $ 0,00642276, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00465357.

Що стосується короткострокових результатів, то WELEPHANT змінився на -0,81% за останню годину, +1,21% за 24 години та на -2,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Ринкова капіталізація $ 169,08K$ 169,08K $ 169,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 169,08K$ 169,08K $ 169,08K Циркуляційне постачання 32,05M 32,05M 32,05M Загальна пропозиція 32 047 975,80137612 32 047 975,80137612 32 047 975,80137612

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Elephant — $ 169,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WELEPHANT — 32,05M, зі загальною пропозицією 32047975.80137612. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 169,08K.