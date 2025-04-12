Сьогоднішня ціна Wrapped Electroneum (WETN)

Поточна ціна Wrapped Electroneum (WETN) сьогодні становить 0.00156736 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WETN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Electroneum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.15 USD

- зміна ціни Wrapped Electroneum протягом дня — +2.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін WETN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WETN.