Ціна Wrapped Electroneum (WETN)
Поточна ціна Wrapped Electroneum (WETN) сьогодні становить 0.00156736 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WETN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Electroneum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.15 USD
- зміна ціни Wrapped Electroneum протягом дня — +2.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Electroneum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Electroneum до USD становила $ -0.0002690204.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Electroneum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Electroneum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.04%
|30 днів
|$ -0.0002690204
|-17.16%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Electroneum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
+2.04%
-0.74%
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