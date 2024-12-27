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Ціна Wrapped eHMND (WEHMND)

USD

Графік ціни Wrapped eHMND (WEHMND) в реальному часі

$0.108725
$0.108725$0.108725
-0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped eHMND (WEHMND)

Поточна ціна Wrapped eHMND (WEHMND) сьогодні становить 0.108725 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна WEHMND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped eHMND:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.10K USD
- зміна ціни Wrapped eHMND протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 12.21M USD

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Цінові показники Wrapped eHMND (WEHMND) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped eHMND до USD становила $ -0.000556220971748.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped eHMND до USD становила $ +0.0003762754.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped eHMND до USD становила $ +0.0311848524.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped eHMND до USD становила $ +0.01105614729911079.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000556220971748-0.50%
30 днів$ +0.0003762754+0.35%
60 днів$ +0.0311848524+28.68%
90 днів$ +0.01105614729911079+11.32%

Аналіз цін Wrapped eHMND (WEHMND)

Останній аналіз цін Wrapped eHMND: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.10803
$ 0.10803$ 0.10803

$ 0.111354
$ 0.111354$ 0.111354

$ 0.542755
$ 0.542755$ 0.542755

-0.82%

-0.50%

+27.16%

Ринкова інформація Wrapped eHMND (WEHMND)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 10.10K
$ 10.10K$ 10.10K

12.21M
12.21M 12.21M

Що таке Wrapped eHMND ( WEHMND)

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Ресурс Wrapped eHMND (WEHMND)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

WEHMND до місцевих валют

1 WEHMND до AUD
A$0.17504725
1 WEHMND до GBP
0.08589275
1 WEHMND до EUR
0.10328875
1 WEHMND до USD
$0.108725
1 WEHMND до MYR
RM0.48600075
1 WEHMND до TRY
3.82603275
1 WEHMND до JPY
¥17.15354325
1 WEHMND до RUB
11.1660575
1 WEHMND до INR
9.29272575
1 WEHMND до IDR
Rp1,753.62878675
1 WEHMND до PHP
6.29626475
1 WEHMND до EGP
￡E.5.5297535
1 WEHMND до BRL
R$0.674095
1 WEHMND до CAD
C$0.156564
1 WEHMND до BDT
12.99589925
1 WEHMND до NGN
168.3041255
1 WEHMND до UAH
4.562101
1 WEHMND до VES
Bs5.544975
1 WEHMND до PKR
Rs30.26795275
1 WEHMND до KZT
56.924061
1 WEHMND до THB
฿3.7075225
1 WEHMND до TWD
NT$3.57161625
1 WEHMND до CHF
Fr0.0978525
1 WEHMND до HKD
HK$0.843706
1 WEHMND до MAD
.د.م1.09703525