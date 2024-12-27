Ціна Wrapped eHMND (WEHMND)
Поточна ціна Wrapped eHMND (WEHMND) сьогодні становить 0.108725 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна WEHMND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped eHMND:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.10K USD
- зміна ціни Wrapped eHMND протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 12.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped eHMND до USD становила $ -0.000556220971748.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped eHMND до USD становила $ +0.0003762754.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped eHMND до USD становила $ +0.0311848524.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped eHMND до USD становила $ +0.01105614729911079.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000556220971748
|-0.50%
|30 днів
|$ +0.0003762754
|+0.35%
|60 днів
|$ +0.0311848524
|+28.68%
|90 днів
|$ +0.01105614729911079
|+11.32%
Останній аналіз цін Wrapped eHMND: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.82%
-0.50%
+27.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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