Сьогоднішня ціна Wrapped EGLD (WEGLD)

Поточна ціна Wrapped EGLD (WEGLD) сьогодні становить 33.42 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEGLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped EGLD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 439.45K USD

- зміна ціни Wrapped EGLD протягом дня — -11.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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