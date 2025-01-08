Ціна Wrapped EGLD (WEGLD)
Поточна ціна Wrapped EGLD (WEGLD) сьогодні становить 33.42 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEGLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped EGLD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 439.45K USD
- зміна ціни Wrapped EGLD протягом дня — -11.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped EGLD до USD становила $ -4.34192726085215.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped EGLD до USD становила $ -12.3565637520.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped EGLD до USD становила $ +6.3032192040.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped EGLD до USD становила $ +8.73828272241081.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -4.34192726085215
|-11.49%
|30 днів
|$ -12.3565637520
|-36.97%
|60 днів
|$ +6.3032192040
|+18.86%
|90 днів
|$ +8.73828272241081
|+35.40%
Останній аналіз цін Wrapped EGLD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-11.49%
+0.51%
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