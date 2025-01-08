Сьогоднішня ціна Wrapped eETH (WEETH)

Поточна ціна Wrapped eETH (WEETH) сьогодні становить 3,566.02 USD з ринковою капіталізацією $ 6.66B USD. Ціна WEETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped eETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.75M USD

- зміна ціни Wrapped eETH протягом дня — -8.26%

- циркуляційна пропозиція – 1.86M USD

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