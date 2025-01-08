Ціна Wrapped eETH (WEETH)
Поточна ціна Wrapped eETH (WEETH) сьогодні становить 3,566.02 USD з ринковою капіталізацією $ 6.66B USD. Ціна WEETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped eETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.75M USD
- зміна ціни Wrapped eETH протягом дня — -8.26%
- циркуляційна пропозиція – 1.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped eETH до USD становила $ -321.150062970228.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped eETH до USD становила $ -544.1468370440.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped eETH до USD становила $ +539.5284845420.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped eETH до USD становила $ +1,076.1593021941394.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -321.150062970228
|-8.26%
|30 днів
|$ -544.1468370440
|-15.25%
|60 днів
|$ +539.5284845420
|+15.13%
|90 днів
|$ +1,076.1593021941394
|+43.22%
Останній аналіз цін Wrapped eETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
-8.26%
+1.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space.
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