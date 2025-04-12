Сьогоднішня ціна Wrapped EDU (WEDU)

Поточна ціна Wrapped EDU (WEDU) сьогодні становить 0.11322 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEDU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped EDU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.20K USD

- зміна ціни Wrapped EDU протягом дня — -3.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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