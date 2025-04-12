Ціна Wrapped EDU (WEDU)
Поточна ціна Wrapped EDU (WEDU) сьогодні становить 0.11322 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEDU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped EDU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.20K USD
- зміна ціни Wrapped EDU протягом дня — -3.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped EDU до USD становила $ -0.0038314412881494.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped EDU до USD становила $ -0.0334096369.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped EDU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped EDU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0038314412881494
|-3.27%
|30 днів
|$ -0.0334096369
|-29.50%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped EDU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-3.27%
+4.95%
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