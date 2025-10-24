Інформація щодо ціни Wrapped DOR (WDOR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00916377$ 0,00916377 $ 0,00916377 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -88,60% Зміна ціни (за 7 дн.) -88,60%

Актуальна ціна Wrapped DOR (WDOR) становить --. За останні 24 години WDOR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WDOR становить $ 0,00916377, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WDOR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -88,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped DOR (WDOR)

Ринкова капіталізація $ 16,13K$ 16,13K $ 16,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,13K$ 16,13K $ 16,13K Циркуляційне постачання 42,50M 42,50M 42,50M Загальна пропозиція 42 500 000,0 42 500 000,0 42 500 000,0

Поточна ринкова капіталізація Wrapped DOR — $ 16,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WDOR — 42,50M, зі загальною пропозицією 42500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,13K.