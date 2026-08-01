Сьогоднішня ціна Wrapped DOG

Поточна ціна Wrapped DOG (WDOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WDOG до USD становить $ 0 за WDOG.

Wrapped DOG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 81,669, з циркуляційною пропозицією у 1000.00M WDOG. Протягом останніх 24 годин WDOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02859194, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WDOG змінився на +0.18% за останню годину та на +7.97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Wrapped DOG (WDOG)

Ринкова капіталізація $ 81.67K$ 81.67K $ 81.67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 81.67K$ 81.67K $ 81.67K Циркуляційне постачання 1000.00M 1000.00M 1000.00M Загальна пропозиція 999,998,439.0 999,998,439.0 999,998,439.0

Поточна ринкова капіталізація Wrapped DOG — $ 81.67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WDOG — 1000.00M, зі загальною пропозицією 999998439.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 81.67K.