Ціна Wrapped DMT (WDMT)
Поточна ціна Wrapped DMT (WDMT) сьогодні становить 38.5 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WDMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped DMT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.07K USD
- зміна ціни Wrapped DMT протягом дня — -18.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WDMT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WDMT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped DMT до USD становила $ -8.4651215258259.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped DMT до USD становила $ -14.0124754000.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped DMT до USD становила $ -14.5217418500.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped DMT до USD становила $ -5.30614274463208.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -8.4651215258259
|-18.02%
|30 днів
|$ -14.0124754000
|-36.39%
|60 днів
|$ -14.5217418500
|-37.71%
|90 днів
|$ -5.30614274463208
|-12.11%
Останній аналіз цін Wrapped DMT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
-18.02%
-9.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WDMT до AUD
A$61.6
|1 WDMT до GBP
￡30.8
|1 WDMT до EUR
€36.96
|1 WDMT до USD
$38.5
|1 WDMT до MYR
RM172.865
|1 WDMT до TRY
₺1,360.59
|1 WDMT до JPY
¥6,089.545
|1 WDMT до RUB
₽4,129.125
|1 WDMT до INR
₹3,304.07
|1 WDMT до IDR
Rp620,967.655
|1 WDMT до PHP
₱2,247.245
|1 WDMT до EGP
￡E.1,950.025
|1 WDMT до BRL
R$234.85
|1 WDMT до CAD
C$55.055
|1 WDMT до BDT
৳4,689.3
|1 WDMT до NGN
₦59,505.215
|1 WDMT до UAH
₴1,637.79
|1 WDMT до VES
Bs2,040.5
|1 WDMT до PKR
Rs10,790.01
|1 WDMT до KZT
₸20,467.755
|1 WDMT до THB
฿1,332.87
|1 WDMT до TWD
NT$1,265.495
|1 WDMT до CHF
Fr34.65
|1 WDMT до HKD
HK$299.145
|1 WDMT до MAD
.د.م387.31