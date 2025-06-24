Сьогоднішня ціна Wrapped DFI (DFI)

Поточна ціна Wrapped DFI (DFI) сьогодні становить 0,02917626 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна DFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped DFI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 369,36 USD

- зміна ціни Wrapped DFI протягом дня — 0,00%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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