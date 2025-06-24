Ціна Wrapped DFI (DFI)
Поточна ціна Wrapped DFI (DFI) сьогодні становить 0,02917626 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна DFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped DFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 369,36 USD
- зміна ціни Wrapped DFI протягом дня — 0,00%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped DFI до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped DFI до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped DFI до USD становила $ +0,0060076661.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped DFI до USD становила $ +0,004013993970551144.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0,0
|0,00%
|30 днів
|$ 0,0000000000
|0,00%
|60 днів
|$ +0,0060076661
|+20,59%
|90 днів
|$ +0,004013993970551144
|+15,95%
Останній аналіз цін Wrapped DFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0,00%
0,00%
0,00%
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