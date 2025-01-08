Сьогоднішня ціна Wrapped DEGEN (WDEGEN)

Поточна ціна Wrapped DEGEN (WDEGEN) сьогодні становить 0.01127944 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WDEGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped DEGEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.54 USD

- зміна ціни Wrapped DEGEN протягом дня — -13.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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