Ціна Wrapped DEGEN (WDEGEN)
Поточна ціна Wrapped DEGEN (WDEGEN) сьогодні становить 0.01127944 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WDEGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped DEGEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.54 USD
- зміна ціни Wrapped DEGEN протягом дня — -13.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped DEGEN до USD становила $ -0.00179638052753778.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped DEGEN до USD становила $ -0.0050315698.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped DEGEN до USD становила $ +0.0046328235.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped DEGEN до USD становила $ +0.000991627361278204.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00179638052753778
|-13.73%
|30 днів
|$ -0.0050315698
|-44.60%
|60 днів
|$ +0.0046328235
|+41.07%
|90 днів
|$ +0.000991627361278204
|+9.64%
Останній аналіз цін Wrapped DEGEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-13.73%
+22.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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