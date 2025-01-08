Ціна Wrapped DAG (WDAG)
Поточна ціна Wrapped DAG (WDAG) сьогодні становить 0.064152 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WDAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped DAG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51K USD
- зміна ціни Wrapped DAG протягом дня — +1.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped DAG до USD становила $ +0.00081654.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped DAG до USD становила $ -0.0150113947.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped DAG до USD становила $ +0.1118014048.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped DAG до USD становила $ +0.040772488412488625.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00081654
|+1.29%
|30 днів
|$ -0.0150113947
|-23.39%
|60 днів
|$ +0.1118014048
|+174.28%
|90 днів
|$ +0.040772488412488625
|+174.39%
Останній аналіз цін Wrapped DAG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+1.29%
+16.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped DAG is the wrapped version of the DAG token, now available on the Ethereum blockchain. wDAG is issued by the DAG token bridge between Constellation Network and Ethereum. The DAG bridge is a community initiative supported by the Constellation Network grant. Constellation is a feeless decentralized network that enables anyone to build the future of Web3 on a secure, infinitely scalable and cross-chain interoperable protocol underwritten by DAG, its native utility token.
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