Сьогоднішня ціна Wrapped DAG (WDAG)

Поточна ціна Wrapped DAG (WDAG) сьогодні становить 0.064152 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WDAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped DAG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51K USD

- зміна ціни Wrapped DAG протягом дня — +1.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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