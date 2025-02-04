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Ціна Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

USD

Графік ціни Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) в реальному часі

$1.09
$1.09$1.09
-1.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Поточна ціна Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) сьогодні становить 1.088 USD з ринковою капіталізацією $ 7.46M USD. Ціна WCGUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Cygnus USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.19 USD
- зміна ціни Wrapped Cygnus USD протягом дня — -1.48%
- циркуляційна пропозиція – 6.86M USD

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Цінові показники Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Cygnus USD до USD становила $ -0.016411981960091.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Cygnus USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Cygnus USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Cygnus USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.016411981960091-1.48%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Останній аналіз цін Wrapped Cygnus USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

--

-1.48%

--

Ринкова інформація Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 7.46M
$ 7.46M$ 7.46M

$ 10.19
$ 10.19$ 10.19

6.86M
6.86M 6.86M

Що таке Wrapped Cygnus USD ( WCGUSD)

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provides services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

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Ресурс Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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WCGUSD до місцевих валют

1 WCGUSD до AUD
A$1.75168
1 WCGUSD до GBP
0.8704
1 WCGUSD до EUR
1.04448
1 WCGUSD до USD
$1.088
1 WCGUSD до MYR
RM4.8416
1 WCGUSD до TRY
39.17888
1 WCGUSD до JPY
¥168.8576
1 WCGUSD до RUB
108.528
1 WCGUSD до INR
94.62336
1 WCGUSD до IDR
Rp17,836.06272
1 WCGUSD до PHP
63.5936
1 WCGUSD до EGP
￡E.54.7808
1 WCGUSD до BRL
R$6.3104
1 WCGUSD до CAD
C$1.56672
1 WCGUSD до BDT
131.78944
1 WCGUSD до NGN
1,828.56896
1 WCGUSD до UAH
45.19552
1 WCGUSD до VES
Bs63.104
1 WCGUSD до PKR
Rs301.55008
1 WCGUSD до KZT
564.90048
1 WCGUSD до THB
฿36.83968
1 WCGUSD до TWD
NT$35.8496
1 WCGUSD до CHF
Fr0.99008
1 WCGUSD до HKD
HK$8.47552
1 WCGUSD до MAD
.د.م10.90176