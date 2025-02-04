Ціна Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)
Поточна ціна Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) сьогодні становить 1.088 USD з ринковою капіталізацією $ 7.46M USD. Ціна WCGUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Cygnus USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.19 USD
- зміна ціни Wrapped Cygnus USD протягом дня — -1.48%
- циркуляційна пропозиція – 6.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Cygnus USD до USD становила $ -0.016411981960091.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Cygnus USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Cygnus USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Cygnus USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.016411981960091
|-1.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Cygnus USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.48%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provides services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.
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