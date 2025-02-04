Сьогоднішня ціна Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Поточна ціна Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) сьогодні становить 1.088 USD з ринковою капіталізацією $ 7.46M USD. Ціна WCGUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Cygnus USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.19 USD

- зміна ціни Wrapped Cygnus USD протягом дня — -1.48%

- циркуляційна пропозиція – 6.86M USD

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