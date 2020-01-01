Токеноміка Wrapped CTC (WCTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped CTC (WCTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped CTC (WCTC) WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN). Офіційний вебсайт: https://creditcoin.org/ Купити WCTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped CTC (WCTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped CTC (WCTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,47M $ 1,47M $ 1,47M Загальна пропозиція: $ 6,11M $ 6,11M $ 6,11M Циркуляційна пропозиція: $ 6,11M $ 6,11M $ 6,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,47M $ 1,47M $ 1,47M Історичний максимум: $ 0,369622 $ 0,369622 $ 0,369622 Історичний мінімум: $ 0,186205 $ 0,186205 $ 0,186205 Поточна ціна: $ 0,240448 $ 0,240448 $ 0,240448 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped CTC (WCTC)

Токеноміка Wrapped CTC (WCTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped CTC (WCTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WCTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WCTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WCTC, досліджуйте ціну токена WCTC в реальному часі!

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