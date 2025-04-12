Ціна Wrapped CTC (WCTC)
Поточна ціна Wrapped CTC (WCTC) сьогодні становить 0.201106 USD з ринковою капіталізацією $ 779.15K USD. Ціна WCTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped CTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wrapped CTC протягом дня — +0.24%
- циркуляційна пропозиція – 3.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped CTC до USD становила $ +0.00048956.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped CTC до USD становила $ -0.0208203835.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped CTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped CTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00048956
|+0.24%
|30 днів
|$ -0.0208203835
|-10.35%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped CTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+0.24%
-9.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).
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