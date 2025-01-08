Ціна Wrapped CRO (WCRO)
Поточна ціна Wrapped CRO (WCRO) сьогодні становить 0.146049 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WCRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped CRO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 846.16K USD
- зміна ціни Wrapped CRO протягом дня — -8.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped CRO до USD становила $ -0.0144035981470169.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped CRO до USD становила $ -0.0362352826.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped CRO до USD становила $ +0.0578101083.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped CRO до USD становила $ +0.07033776598380792.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0144035981470169
|-8.97%
|30 днів
|$ -0.0362352826
|-24.81%
|60 днів
|$ +0.0578101083
|+39.58%
|90 днів
|$ +0.07033776598380792
|+92.90%
Останній аналіз цін Wrapped CRO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-8.97%
+2.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped ERC-20 version of CRO.
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