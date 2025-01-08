Ціна Wrapped Conflux (WCFX)
Поточна ціна Wrapped Conflux (WCFX) сьогодні становить 0.154766 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WCFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Conflux:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 367.36K USD
- зміна ціни Wrapped Conflux протягом дня — -11.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Conflux до USD становила $ -0.0208123158246739.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Conflux до USD становила $ -0.0550951483.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Conflux до USD становила $ +0.0017510999.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Conflux до USD становила $ -0.02077341459668582.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0208123158246739
|-11.85%
|30 днів
|$ -0.0550951483
|-35.59%
|60 днів
|$ +0.0017510999
|+1.13%
|90 днів
|$ -0.02077341459668582
|-11.83%
Останній аналіз цін Wrapped Conflux: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.64%
-11.85%
-1.86%
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