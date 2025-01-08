Сьогоднішня ціна Wrapped CKB (WCKB)

Поточна ціна Wrapped CKB (WCKB) сьогодні становить 0.01110014 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WCKB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped CKB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.72K USD

- зміна ціни Wrapped CKB протягом дня — -10.18%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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