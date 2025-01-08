Ціна Wrapped CKB (WCKB)
Поточна ціна Wrapped CKB (WCKB) сьогодні становить 0.01110014 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WCKB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped CKB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.72K USD
- зміна ціни Wrapped CKB протягом дня — -10.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped CKB до USD становила $ -0.00125878000273328.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped CKB до USD становила $ -0.0035127780.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped CKB до USD становила $ -0.0020057608.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped CKB до USD становила $ -0.003647333960424733.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00125878000273328
|-10.18%
|30 днів
|$ -0.0035127780
|-31.64%
|60 днів
|$ -0.0020057608
|-18.06%
|90 днів
|$ -0.003647333960424733
|-24.73%
Останній аналіз цін Wrapped CKB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
-10.18%
-1.59%
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