Яка зараз ринкова ціна Wrapped Citrea Bitcoin?

Wrapped Citrea Bitcoin оцінюється в ₴2859538.85630350560000, зі зміною -1.24% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має WCBTC?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення WCBTC у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Wrapped Citrea Bitcoin у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість WCBTC?

Обігова кількість становить 61.5707317340874, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Wrapped Citrea Bitcoin?

Wrapped Citrea Bitcoin згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як WCBTC виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Wrapped-Tokens,Citrea Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Wrapped-Tokens,Citrea Ecosystem, імпульс WCBTC залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.