Яка зараз ціна Wrapped Circle xStock?

Wrapped Circle xStock (WCRCLX) торгують за ₴3121.8309478839456000, що відображає зміну ціни на рівні 7.40% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Wrapped Circle xStock у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Real World Assets (RWA),X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, WCRCLX часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують WCRCLX сьогодні?

За останні 24 години WCRCLX зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Wrapped Circle xStock?

Сьогодні в обігу знаходиться -- токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг WCRCLX?

Наразі Wrapped Circle xStock займає ринковий рейтинг №-- з ринковою капіталізацією ₴6225987.82813974688000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Wrapped Circle xStock за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 7.40% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Wrapped Circle xStock порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Real World Assets (RWA),X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem WCRCLX демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.