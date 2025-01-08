Ціна Wrapped Chiliz (WCHZ)
Поточна ціна Wrapped Chiliz (WCHZ) сьогодні становить 0.082934 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WCHZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Chiliz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.94 USD
- зміна ціни Wrapped Chiliz протягом дня — -11.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Chiliz до USD становила $ -0.01120776651198903.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Chiliz до USD становила $ -0.0280856654.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Chiliz до USD становила $ +0.0296136082.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Chiliz до USD становила $ +0.0093323580130629.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01120776651198903
|-11.90%
|30 днів
|$ -0.0280856654
|-33.86%
|60 днів
|$ +0.0296136082
|+35.71%
|90 днів
|$ +0.0093323580130629
|+12.68%
Останній аналіз цін Wrapped Chiliz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.39%
-11.90%
-3.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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