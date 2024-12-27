Сьогоднішня ціна Wrapped Centrifuge (WCFG)

Поточна ціна Wrapped Centrifuge (WCFG) сьогодні становить 0.309939 USD з ринковою капіталізацією $ 42.45M USD. Ціна WCFG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Centrifuge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 346.84K USD

- зміна ціни Wrapped Centrifuge протягом дня — +1.32%

- циркуляційна пропозиція – 136.79M USD

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