Ціна Wrapped Centrifuge (WCFG)
Поточна ціна Wrapped Centrifuge (WCFG) сьогодні становить 0.309939 USD з ринковою капіталізацією $ 42.45M USD. Ціна WCFG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Centrifuge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 346.84K USD
- зміна ціни Wrapped Centrifuge протягом дня — +1.32%
- циркуляційна пропозиція – 136.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Centrifuge до USD становила $ +0.00402729.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Centrifuge до USD становила $ -0.0681722608.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Centrifuge до USD становила $ +0.0181119363.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Centrifuge до USD становила $ -0.0727561960646555.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00402729
|+1.32%
|30 днів
|$ -0.0681722608
|-21.99%
|60 днів
|$ +0.0181119363
|+5.84%
|90 днів
|$ -0.0727561960646555
|-19.01%
Останній аналіз цін Wrapped Centrifuge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.42%
+1.32%
-1.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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