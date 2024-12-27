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Ціна Wrapped Centrifuge (WCFG)

USD

Графік ціни Wrapped Centrifuge (WCFG) в реальному часі

$0.309939
$0.309939$0.309939
+1.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped Centrifuge (WCFG)

Поточна ціна Wrapped Centrifuge (WCFG) сьогодні становить 0.309939 USD з ринковою капіталізацією $ 42.45M USD. Ціна WCFG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Centrifuge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 346.84K USD
- зміна ціни Wrapped Centrifuge протягом дня — +1.32%
- циркуляційна пропозиція – 136.79M USD

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Цінові показники Wrapped Centrifuge (WCFG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Centrifuge до USD становила $ +0.00402729.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Centrifuge до USD становила $ -0.0681722608.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Centrifuge до USD становила $ +0.0181119363.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Centrifuge до USD становила $ -0.0727561960646555.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00402729+1.32%
30 днів$ -0.0681722608-21.99%
60 днів$ +0.0181119363+5.84%
90 днів$ -0.0727561960646555-19.01%

Аналіз цін Wrapped Centrifuge (WCFG)

Останній аналіз цін Wrapped Centrifuge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.301289
$ 0.301289$ 0.301289

$ 0.321706
$ 0.321706$ 0.321706

$ 2.55
$ 2.55$ 2.55

-1.42%

+1.32%

-1.91%

Ринкова інформація Wrapped Centrifuge (WCFG)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 42.45M
$ 42.45M$ 42.45M

$ 346.84K
$ 346.84K$ 346.84K

136.79M
136.79M 136.79M

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Ресурс Wrapped Centrifuge (WCFG)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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