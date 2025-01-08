Ціна Wrapped CellMates (WCELL)
Поточна ціна Wrapped CellMates (WCELL) сьогодні становить 269.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WCELL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped CellMates:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.91 USD
- зміна ціни Wrapped CellMates протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped CellMates до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped CellMates до USD становила $ -93.1198388410.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped CellMates до USD становила $ -22.3687259480.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped CellMates до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -93.1198388410
|-34.54%
|60 днів
|$ -22.3687259480
|-8.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped CellMates: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+2.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
wCELL is wrapped CELL backed 1:1. Allowing fractional holders of CELL by way of wCELL. ERC20721 Dual-Token Standard on Ethereum.
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