Сьогоднішня ціна Wrapped CellMates (WCELL)

Поточна ціна Wrapped CellMates (WCELL) сьогодні становить 269.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WCELL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped CellMates:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.91 USD

- зміна ціни Wrapped CellMates протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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