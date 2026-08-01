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Поточна ціна Wrapped Canton Coin сьогодні становить 0,101438 USD. Ринкова капіталізація WCC становить 409 638 USD. Відстежуйте оновлення цін WCC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Wrapped Canton Coin сьогодні становить 0,101438 USD. Ринкова капіталізація WCC становить 409 638 USD. Відстежуйте оновлення цін WCC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WCC

Інформація про ціну WCC

Що таке WCC

Офіційний вебсайт WCC

Токеноміка WCC

Прогноз ціни WCC

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Ціна Wrapped Canton Coin (WCC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WCC до USD:

$0,097255
$0,097255$0,097255
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Wrapped Canton Coin (WCC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:35:42 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Wrapped Canton Coin

Поточна ціна Wrapped Canton Coin (WCC) сьогодні становить $ 0,101438, зі зміною 3,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WCC до USD становить $ 0,101438 за WCC.

Wrapped Canton Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 409 638, з циркуляційною пропозицією у 4,04M WCC. Протягом останніх 24 годин WCC торгувався між $ 0,083106 (мінімум) та $ 0,104299 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,774895, тоді як історичний мінімум — $ 0,082287.

У короткостроковій динаміці WCC змінився на -2,62% за останню годину та на -9,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,81K.

Ринкова інформація щодо Wrapped Canton Coin (WCC)

$ 409,64K
$ 409,64K$ 409,64K

$ 4,81K
$ 4,81K$ 4,81K

$ 409,64K
$ 409,64K$ 409,64K

4,04M
4,04M 4,04M

4 038 302,180950349
4 038 302,180950349 4 038 302,180950349

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Canton Coin — $ 409,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,81K. Циркуляційна пропозиція WCC — 4,04M, зі загальною пропозицією 4038302.180950349. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 409,64K.

Історія ціни Wrapped Canton Coin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,083106
$ 0,083106$ 0,083106
Мін. за 24 год
$ 0,104299
$ 0,104299$ 0,104299
Макс. за 24 год

$ 0,083106
$ 0,083106$ 0,083106

$ 0,104299
$ 0,104299$ 0,104299

$ 0,774895
$ 0,774895$ 0,774895

$ 0,082287
$ 0,082287$ 0,082287

-2,62%

+3,01%

-9,95%

-9,95%

Історія ціни Wrapped Canton Coin (WCC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Canton Coin до USD становила $ +0,00296174.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Canton Coin до USD становила $ -0,0265724043.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Canton Coin до USD становила $ -0,0373258568.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Canton Coin до USD становила $ -0,00000001847776208.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00296174+3,01%
30 днів$ -0,0265724043-26,19%
60 днів$ -0,0373258568-36,79%
90 днів$ -0,00000001847776208-0,00%

Прогноз ціни Wrapped Canton Coin

Прогноз ціни Wrapped Canton Coin (WCC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WCC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Wrapped Canton Coin (WCC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Wrapped Canton Coin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Wrapped Canton Coin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WCC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Wrapped Canton Coin.

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Ресурс Wrapped Canton Coin (WCC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemWrapped-Tokens

Про Wrapped Canton Coin

Яка зараз ринкова ціна WCC?

Зараз його вартість становить ₴4.47087798519626816000, що відображає зміну ціни на 3.00% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Wrapped Canton Coin на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, WCC демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для WCC?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- WCC. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Wrapped Canton Coin?

Він торгувався в діапазоні від ₴3.66289542220588992000 до ₴4.59697650760055968000, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність WCC на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре WCC інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Wrapped Canton Coin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:35:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Wrapped Canton Coin (WCC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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