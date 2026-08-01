Сьогоднішня ціна Wrapped Canton Coin

Поточна ціна Wrapped Canton Coin (WCC) сьогодні становить $ 0,101438, зі зміною 3,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WCC до USD становить $ 0,101438 за WCC.

Wrapped Canton Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 409 638, з циркуляційною пропозицією у 4,04M WCC. Протягом останніх 24 годин WCC торгувався між $ 0,083106 (мінімум) та $ 0,104299 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,774895, тоді як історичний мінімум — $ 0,082287.

У короткостроковій динаміці WCC змінився на -2,62% за останню годину та на -9,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,81K.

Ринкова інформація щодо Wrapped Canton Coin (WCC)

Ринкова капіталізація $ 409,64K$ 409,64K $ 409,64K Обсяг (за 24 год) $ 4,81K$ 4,81K $ 4,81K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 409,64K$ 409,64K $ 409,64K Циркуляційне постачання 4,04M 4,04M 4,04M Загальна пропозиція 4 038 302,180950349 4 038 302,180950349 4 038 302,180950349

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Canton Coin — $ 409,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,81K. Циркуляційна пропозиція WCC — 4,04M, зі загальною пропозицією 4038302.180950349. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 409,64K.