Сьогоднішня ціна Wrapped BUSD (WBUSD)

Поточна ціна Wrapped BUSD (WBUSD) сьогодні становить 0.988294 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped BUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43K USD

- зміна ціни Wrapped BUSD протягом дня — -0.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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