Ціна Wrapped BUSD (WBUSD)
Поточна ціна Wrapped BUSD (WBUSD) сьогодні становить 0.988294 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped BUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43K USD
- зміна ціни Wrapped BUSD протягом дня — -0.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped BUSD до USD становила $ -0.0035647910396757.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped BUSD до USD становила $ -0.0026307397.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped BUSD до USD становила $ -0.0248837604.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped BUSD до USD становила $ -0.0111793231725711.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0035647910396757
|-0.35%
|30 днів
|$ -0.0026307397
|-0.26%
|60 днів
|$ -0.0248837604
|-2.51%
|90 днів
|$ -0.0111793231725711
|-1.11%
Останній аналіз цін Wrapped BUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
-0.35%
-0.31%
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