Ціна Wrapped BTT (WBTT)
Поточна ціна Wrapped BTT (WBTT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBTT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped BTT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.59K USD
- зміна ціни Wrapped BTT протягом дня — -2.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped BTT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped BTT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped BTT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped BTT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.62%
|30 днів
|$ 0
|-3.34%
|60 днів
|$ 0
|+30.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped BTT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-2.62%
+1.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitTorrent was initially conceived by Bram Cohen, a peer-to-peer protocol for users to transfer files around the world. The BitTorrent Token (BTT), a TRC-10 token is created on top of the TRON blockchain platform as a way to extend the capability of BitTorrent. The token is added to introduce some economics feature on BitTorrent for networking, bandwidth, and storage resources to be shared and tradeed. Some of the other feature that BitTorrent Token (BTT) offers would be BitTorrent Speed. This is whereby BTT tokens can be big in exchange for faster download speed.
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