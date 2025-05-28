Сьогоднішня ціна Wrapped bNVDA (WBNVDA)

Поточна ціна Wrapped bNVDA (WBNVDA) сьогодні становить 135,26 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна WBNVDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped bNVDA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wrapped bNVDA протягом дня — +2,99%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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