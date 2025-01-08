Сьогоднішня ціна Wrapped BNB (WBNB)

Поточна ціна Wrapped BNB (WBNB) сьогодні становить 694.89 USD з ринковою капіталізацією $ 839.93M USD. Ціна WBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped BNB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 339.00M USD

- зміна ціни Wrapped BNB протягом дня — -4.70%

- циркуляційна пропозиція – 1.21M USD

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