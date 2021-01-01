Токеноміка Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. Офіційний вебсайт: https://www.morphex.trade/ Купити WBLT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 694,96K $ 694,96K $ 694,96K Загальна пропозиція: $ 604,80K $ 604,80K $ 604,80K Циркуляційна пропозиція: $ 604,80K $ 604,80K $ 604,80K FDV (повністю розведена вартість): $ 694,96K $ 694,96K $ 694,96K Історичний максимум: $ 2,08 $ 2,08 $ 2,08 Історичний мінімум: $ 0,719217 $ 0,719217 $ 0,719217 Поточна ціна: $ 1,15 $ 1,15 $ 1,15 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

Токеноміка Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WBLT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WBLT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WBLT, досліджуйте ціну токена WBLT в реальному часі!

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