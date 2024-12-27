Сьогоднішня ціна Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

Поточна ціна Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) сьогодні становить 1.22 USD з ринковою капіталізацією $ 745.25K USD. Ціна WBLT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped BMX Liquidity Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.87M USD

- зміна ціни Wrapped BMX Liquidity Token протягом дня — -1.48%

- циркуляційна пропозиція – 604.80K USD

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