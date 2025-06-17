Сьогоднішня ціна Wrapped bMSTR (WBMSTR)

Поточна ціна Wrapped bMSTR (WBMSTR) сьогодні становить 382.76 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBMSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped bMSTR:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wrapped bMSTR протягом дня — +0.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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