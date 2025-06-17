Ціна Wrapped bMSTR (WBMSTR)
Поточна ціна Wrapped bMSTR (WBMSTR) сьогодні становить 382.76 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBMSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped bMSTR:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wrapped bMSTR протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped bMSTR до USD становила $ +1.91.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped bMSTR до USD становила $ -20.3306418840.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped bMSTR до USD становила $ +85.4037460360.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped bMSTR до USD становила $ +94.28278322125187.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.91
|+0.50%
|30 днів
|$ -20.3306418840
|-5.31%
|60 днів
|$ +85.4037460360
|+22.31%
|90 днів
|$ +94.28278322125187
|+32.68%
Останній аналіз цін Wrapped bMSTR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+0.50%
-1.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Backed brings real-world assets on-chain. Backed issues permissionless tokens that track the value of real-world assets and are fully collateralized by them, such as stocks or ETFs. Tokens are MiFID II-compliant financial products issued under an approved EU prospectus. Backed offers tokenization services to institutional clients, bridging the gap between TradFi and DeFi. Backed’s native tokens are not offered, sold, or delivered within the United States, or for the account or benefit of U.S. Persons.
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