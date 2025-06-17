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Ціна Wrapped bMSTR (WBMSTR)

USD

Графік ціни Wrapped bMSTR (WBMSTR) в реальному часі

$382.76
$382.76$382.76
+0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped bMSTR (WBMSTR)

Поточна ціна Wrapped bMSTR (WBMSTR) сьогодні становить 382.76 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBMSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped bMSTR:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wrapped bMSTR протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Wrapped bMSTR (WBMSTR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped bMSTR до USD становила $ +1.91.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped bMSTR до USD становила $ -20.3306418840.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped bMSTR до USD становила $ +85.4037460360.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped bMSTR до USD становила $ +94.28278322125187.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1.91+0.50%
30 днів$ -20.3306418840-5.31%
60 днів$ +85.4037460360+22.31%
90 днів$ +94.28278322125187+32.68%

Аналіз цін Wrapped bMSTR (WBMSTR)

Останній аналіз цін Wrapped bMSTR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 380.74
$ 380.74$ 380.74

$ 383.21
$ 383.21$ 383.21

$ 260,536,971
$ 260,536,971$ 260,536,971

+0.04%

+0.50%

-1.30%

Ринкова інформація Wrapped bMSTR (WBMSTR)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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Що таке Wrapped bMSTR (WBMSTR)

Backed brings real-world assets on-chain. Backed issues permissionless tokens that track the value of real-world assets and are fully collateralized by them, such as stocks or ETFs. Tokens are MiFID II-compliant financial products issued under an approved EU prospectus. Backed offers tokenization services to institutional clients, bridging the gap between TradFi and DeFi. Backed’s native tokens are not offered, sold, or delivered within the United States, or for the account or benefit of U.S. Persons.

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Ресурс Wrapped bMSTR (WBMSTR)

Офіційний вебсайт

Токеноміка Wrapped bMSTR (WBMSTR)

Розуміння токеноміки Wrapped bMSTR (WBMSTR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WBMSTR зараз!

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

WBMSTR до місцевих валют

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1 WBMSTR до AUD
A$581.7952
1 WBMSTR до GBP
279.4148
1 WBMSTR до EUR
329.1736
1 WBMSTR до USD
$382.76
1 WBMSTR до MYR
RM1,622.9024
1 WBMSTR до TRY
15,065.4336
1 WBMSTR до JPY
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Rp6,274,753.0944
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1 WBMSTR до BRL
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1 WBMSTR до CAD
C$516.726
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