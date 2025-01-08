Ціна Wrapped Bitrock (WBROCK)
Поточна ціна Wrapped Bitrock (WBROCK) сьогодні становить 0.0441755 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBROCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Bitrock:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 729.47 USD
- зміна ціни Wrapped Bitrock протягом дня — -2.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Bitrock до USD становила $ -0.00122180170514919.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Bitrock до USD становила $ -0.0171089502.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Bitrock до USD становила $ -0.0051443562.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Bitrock до USD становила $ -0.011974704119814764.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00122180170514919
|-2.69%
|30 днів
|$ -0.0171089502
|-38.72%
|60 днів
|$ -0.0051443562
|-11.64%
|90 днів
|$ -0.011974704119814764
|-21.32%
Останній аналіз цін Wrapped Bitrock: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-2.69%
+7.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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