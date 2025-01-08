Сьогоднішня ціна Wrapped Bitrock (WBROCK)

Поточна ціна Wrapped Bitrock (WBROCK) сьогодні становить 0.0441755 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBROCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Bitrock:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 729.47 USD

- зміна ціни Wrapped Bitrock протягом дня — -2.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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