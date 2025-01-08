Ціна Wrapped Bifrost (WBFC)
Поточна ціна Wrapped Bifrost (WBFC) сьогодні становить 0.042293 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBFC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Bifrost:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.22K USD
- зміна ціни Wrapped Bifrost протягом дня — -4.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Bifrost до USD становила $ -0.00210747379159547.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Bifrost до USD становила $ -0.0106905961.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Bifrost до USD становила $ +0.0009316936.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Bifrost до USD становила $ +0.004031017152524605.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00210747379159547
|-4.74%
|30 днів
|$ -0.0106905961
|-25.27%
|60 днів
|$ +0.0009316936
|+2.20%
|90 днів
|$ +0.004031017152524605
|+10.54%
Останній аналіз цін Wrapped Bifrost: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-4.74%
-2.18%
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