Сьогоднішня ціна Wrapped Bifrost (WBFC)

Поточна ціна Wrapped Bifrost (WBFC) сьогодні становить 0.042293 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBFC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Bifrost:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.22K USD

- зміна ціни Wrapped Bifrost протягом дня — -4.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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