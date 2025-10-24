Актуальна ціна Wrapped BESC сьогодні становить 3,65 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WBESC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WBESC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Wrapped BESC сьогодні становить 3,65 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WBESC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WBESC на MEXC вже зараз.

Докладніше про WBESC

Інформація про ціну WBESC

Офіційний вебсайт WBESC

Токеноміка WBESC

Прогноз ціни WBESC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Wrapped BESC

Ціна Wrapped BESC (WBESC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WBESC до USD:

$3,65
$3,65$3,65
+1,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Wrapped BESC (WBESC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:51:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Wrapped BESC (WBESC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 3,54
$ 3,54$ 3,54
Мін. за 24 год
$ 3,72
$ 3,72$ 3,72
Макс. за 24 год

$ 3,54
$ 3,54$ 3,54

$ 3,72
$ 3,72$ 3,72

$ 5,37
$ 5,37$ 5,37

$ 2,91
$ 2,91$ 2,91

-0,44%

+1,64%

+3,69%

+3,69%

Актуальна ціна Wrapped BESC (WBESC) становить $3,65. За останні 24 години WBESC торгувався між мінімумом у $ 3,54 і максимумом у $ 3,72, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WBESC становить $ 5,37, тоді як його історичний мінімум — $ 2,91.

Що стосується короткострокових результатів, то WBESC змінився на -0,44% за останню годину, +1,64% за 24 години та на +3,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped BESC (WBESC)

$ 3,07M
$ 3,07M$ 3,07M

--
----

$ 3,07M
$ 3,07M$ 3,07M

843,13K
843,13K 843,13K

843 131,4673103724
843 131,4673103724 843 131,4673103724

Поточна ринкова капіталізація Wrapped BESC — $ 3,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WBESC — 843,13K, зі загальною пропозицією 843131.4673103724. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,07M.

Історія ціни Wrapped BESC (WBESC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped BESC до USD становила $ +0,058914.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped BESC до USD становила $ -0,7934315250.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped BESC до USD становила $ -0,8535379000.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped BESC до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,058914+1,64%
30 днів$ -0,7934315250-21,73%
60 днів$ -0,8535379000-23,38%
90 днів$ 0--

Що таке Wrapped BESC (WBESC)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Wrapped BESC (WBESC)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Wrapped BESC (USD)

Скільки коштуватиме Wrapped BESC (WBESC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Wrapped BESC (WBESC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Wrapped BESC.

Перегляньте прогноз ціни Wrapped BESC вже зараз!

WBESC до місцевих валют

Токеноміка Wrapped BESC (WBESC)

Розуміння токеноміки Wrapped BESC (WBESC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WBESC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Wrapped BESC (WBESC)

Скільки сьогодні коштує Wrapped BESC (WBESC)?
Актуальна ціна WBESC у USD становить 3,65 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WBESC до USD?
Поточна ціна WBESC до USD — $ 3,65. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Wrapped BESC?
Ринкова капіталізація WBESC — $ 3,07M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WBESC?
Циркуляційна пропозиція WBESC — 843,13K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WBESC?
WBESC досяг історичної максимальної ціни у 5,37 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WBESC?
Історична мінімальна ціна WBESC становила 2,91 USD.
Який обсяг торгівлі WBESC?
Актуальний обсяг торгівлі WBESC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WBESC цього року?
WBESC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WBESC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:51:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Wrapped BESC (WBESC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 958,03
$110 958,03$110 958,03

+0,95%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 940,28
$3 940,28$3 940,28

+1,63%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16848
$0,16848$0,16848

+9,93%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,82
$191,82$191,82

+0,41%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,0586
$19,0586$19,0586

+23,60%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 940,28
$3 940,28$3 940,28

+1,63%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 958,03
$110 958,03$110 958,03

+0,95%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,82
$191,82$191,82

+0,41%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4348
$2,4348$2,4348

+1,07%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,42
$1 124,42$1 124,42

-0,48%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6456
$0,6456$0,6456

+545,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000788
$0,00000788$0,00000788

+342,69%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$53,62
$53,62$53,62

+117,61%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,02036
$0,02036$0,02036

+103,60%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5714
$0,5714$0,5714

+90,46%