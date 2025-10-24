Інформація щодо ціни Wrapped BESC (WBESC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3,54 $ 3,54 $ 3,54 Мін. за 24 год $ 3,72 $ 3,72 $ 3,72 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3,54$ 3,54 $ 3,54 Макс. за 24 год $ 3,72$ 3,72 $ 3,72 Рекордний максимум $ 5,37$ 5,37 $ 5,37 Найнижча ціна $ 2,91$ 2,91 $ 2,91 Зміна ціни (за 1 год) -0,44% Зміна ціни (1 дн.) +1,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,69% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,69%

Актуальна ціна Wrapped BESC (WBESC) становить $3,65. За останні 24 години WBESC торгувався між мінімумом у $ 3,54 і максимумом у $ 3,72, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WBESC становить $ 5,37, тоді як його історичний мінімум — $ 2,91.

Що стосується короткострокових результатів, то WBESC змінився на -0,44% за останню годину, +1,64% за 24 години та на +3,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped BESC (WBESC)

Ринкова капіталізація $ 3,07M$ 3,07M $ 3,07M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,07M$ 3,07M $ 3,07M Циркуляційне постачання 843,13K 843,13K 843,13K Загальна пропозиція 843 131,4673103724 843 131,4673103724 843 131,4673103724

Поточна ринкова капіталізація Wrapped BESC — $ 3,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WBESC — 843,13K, зі загальною пропозицією 843131.4673103724. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,07M.