Сьогоднішня ціна Wrapped Bera (WBERA)

Поточна ціна Wrapped Bera (WBERA) сьогодні становить 5.86 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBERA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Bera:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.40M USD

- зміна ціни Wrapped Bera протягом дня — +3,714.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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