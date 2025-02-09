Ціна Wrapped Bera (WBERA)

USD

Графік ціни Wrapped Bera (WBERA) в реальному часі

$5.89
$5.89$5.89
+3,730.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped Bera (WBERA)

Поточна ціна Wrapped Bera (WBERA) сьогодні становить 5.86 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBERA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Bera:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.40M USD
- зміна ціни Wrapped Bera протягом дня — +3,714.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Wrapped Bera (WBERA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Bera до USD становила $ +5.71.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Bera до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Bera до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Bera до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +5.71+3,714.54%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Wrapped Bera (WBERA)

Останній аналіз цін Wrapped Bera: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.150063
$ 0.150063$ 0.150063

$ 6.62
$ 6.62$ 6.62

$ 15.29
$ 15.29$ 15.29

+0.15%

+3,714.54%

--

Ринкова інформація Wrapped Bera (WBERA)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.40M
$ 21.40M$ 21.40M

0.00
0.00 0.00

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Ресурс Wrapped Bera (WBERA)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

WBERA до місцевих валют

1 WBERA до AUD
A$9.3174
1 WBERA до GBP
4.688
1 WBERA до EUR
5.6256
1 WBERA до USD
$5.86
1 WBERA до MYR
RM26.0184
1 WBERA до TRY
210.2568
1 WBERA до JPY
¥886.5008
1 WBERA до RUB
571.1742
1 WBERA до INR
514.3908
1 WBERA до IDR
Rp96,065.5584
1 WBERA до PHP
340.173
1 WBERA до EGP
￡E.294.465
1 WBERA до BRL
R$33.988
1 WBERA до CAD
C$8.3212
1 WBERA до BDT
715.0372
1 WBERA до NGN
8,865.301
1 WBERA до UAH
243.9518
1 WBERA до VES
Bs351.6
1 WBERA до PKR
Rs1,642.7924
1 WBERA до KZT
2,989.772
1 WBERA до THB
฿198.1266
1 WBERA до TWD
NT$192.4424
1 WBERA до CHF
Fr5.274
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