Ціна Wrapped Bera (WBERA)
Поточна ціна Wrapped Bera (WBERA) сьогодні становить 5.86 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBERA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Bera:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.40M USD
- зміна ціни Wrapped Bera протягом дня — +3,714.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Bera до USD становила $ +5.71.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Bera до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Bera до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Bera до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +5.71
|+3,714.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Bera: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
+3,714.54%
--
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