Ціна Wrapped BEAM (WBEAM)
Поточна ціна Wrapped BEAM (WBEAM) сьогодні становить 0.00997312 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBEAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped BEAM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.98K USD
- зміна ціни Wrapped BEAM протягом дня — -9.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped BEAM до USD становила $ -0.000992705400030424.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped BEAM до USD становила $ -0.0053437622.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped BEAM до USD становила $ -0.0072100361.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped BEAM до USD становила $ -0.01229039019406095.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000992705400030424
|-9.05%
|30 днів
|$ -0.0053437622
|-53.58%
|60 днів
|$ -0.0072100361
|-72.29%
|90 днів
|$ -0.01229039019406095
|-55.20%
Останній аналіз цін Wrapped BEAM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
-9.05%
-7.40%
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