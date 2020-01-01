Токеноміка Wrapped Beacon ETH (WBETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped Beacon ETH (WBETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped Beacon ETH (WBETH) WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees. Офіційний вебсайт: https://www.binance.com/en/wbeth Купити WBETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped Beacon ETH (WBETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped Beacon ETH (WBETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 184,86M $ 184,86M $ 184,86M Загальна пропозиція: $ 70,94K $ 70,94K $ 70,94K Циркуляційна пропозиція: $ 70,94K $ 70,94K $ 70,94K FDV (повністю розведена вартість): $ 184,86M $ 184,86M $ 184,86M Історичний максимум: $ 4 317,06 $ 4 317,06 $ 4 317,06 Історичний мінімум: $ 1 501,6 $ 1 501,6 $ 1 501,6 Поточна ціна: $ 2 605,91 $ 2 605,91 $ 2 605,91 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped Beacon ETH (WBETH)

Токеноміка Wrapped Beacon ETH (WBETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped Beacon ETH (WBETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WBETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WBETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WBETH, досліджуйте ціну токена WBETH в реальному часі!

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